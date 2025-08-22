Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück behauptet sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 249,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 249,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 250,60 EUR an. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 249,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 249,20 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 20.987 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,13 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Hannover Rück 6,92 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 EUR je Aktie belaufen.

