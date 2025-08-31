DAX23.760 -1,2%ESt505.343 -0,5%Top 10 Crypto15,60 +2,3%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.850 +1,8%Euro1,1633 -0,7%Öl69,45 +1,9%Gold3.480 +0,1%
Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag Verluste

02.09.25 12:06 Uhr

02.09.25 12:06 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 198,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
197,50 EUR -3,90 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 198,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 197,35 EUR nach. Mit einem Wert von 202,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 58.799 Stück.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 90,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

