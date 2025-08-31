Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verzeichnet am Mittag Verluste

Kurs der Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 198,30 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 198,30 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie gab in der Spitze bis auf 197,35 EUR nach. Mit einem Wert von 202,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 58.799 Stück.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 90,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,76 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,45 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

So schätzen die Analysten die Heidelberg Materials-Aktie im August 2025 ein

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 10 Jahren abgeworfen

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätte eine Investition in Heidelberg Materials von vor 5 Jahren abgeworfen