Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Montagmittag

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 196,65 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 196,65 EUR zu. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 197,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68.967 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 207,70 EUR. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 5,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (85,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 129,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 190,84 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,57 EUR je Aktie belaufen.

