So entwickelt sich Heidelberg Materials

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittag Boden gut

07.08.25 12:07 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 204,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
205,70 EUR 9,80 EUR 5,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 204,80 EUR zu. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 204,80 EUR zu. Bei 196,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 117.543 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 207,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.07.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,42 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2024 bei 86,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 57,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,58 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,58 Mrd. EUR.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025Heidelberg Materials KaufenDZ BANK
