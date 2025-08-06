Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 199,70 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 199,70 EUR. Bei 199,95 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 196,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 18.424 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.07.2025 bei 207,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,01 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 86,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 56,64 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,76 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,50 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

