Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagvormittag gesucht
Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 200,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie notierte um 09:04 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 200,20 EUR zu. Bei 200,50 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 199,55 EUR. Zuletzt wechselten 3.411 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 90,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 54,94 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,75 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 208,31 EUR.
Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,44 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.08.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
