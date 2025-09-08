Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 203,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 203,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 203,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.999 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,75 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie gesucht: Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf

Heidelberg Materials-Analyse: Goldman Sachs hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung