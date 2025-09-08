DAX23.684 -0,5%ESt505.362 ±-0,0%Top 10 Crypto15,79 -0,1%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin95.826 +0,6%Euro1,1745 -0,1%Öl66,52 +0,4%Gold3.650 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Volkswagen (VW) vz. 766403 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y DEUTZ 630500
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- VW, Bayer, Rheinmetall, Microsoft, DEUTZ, BMW, Palantir, Alibaba, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc. Siemens-Analyse: Buy-Bewertung für Siemens-Aktie von Goldman Sachs Group Inc.
VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant VW-Aktie in Grün: Milliardeninvestition in Künstliche Intelligenz geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Kursverlauf

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

09.09.25 12:06 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag gefragt

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 203,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
202,00 EUR -1,10 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,1 Prozent auf 203,40 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 204,20 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 203,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 22.999 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 90,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,75 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,31 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,44 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Wert Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Heidelberg Materials von vor einem Jahr eingefahren

Heidelberg Materials-Aktie gesucht: Goldman Sachs empfiehlt zum Kauf

Heidelberg Materials-Analyse: Goldman Sachs hebt Aktie auf höhere Buy-Bewertung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
12:31Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12:31Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
04.08.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen