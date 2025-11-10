Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Montagmittag nordwärts

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 3,1 Prozent auf 201,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 201,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 199,70 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.534 Stück gehandelt.

Am 11.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 212,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 5,52 Prozent Luft nach oben. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 113,35 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,61 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,58 EUR.

Am 19.03.2020 legte Heidelberg Materials die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

