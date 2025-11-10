DAX23.911 +1,5%Est505.646 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin92.046 +1,5%Euro1,1566 +0,1%Öl64,25 +0,9%Gold4.082 +2,1%
Ausblick: K+S präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Palantir-Aktie mit Erholungstendenzen: Rekordzahlen überschattet von massiver Bewertungsskepsis
Notierung im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kursplus

10.11.25 09:22 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kursplus

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 199,15 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
200,10 EUR 5,20 EUR 2,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 199,15 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,75 EUR zu. Bei 199,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.654 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 6,55 Prozent zulegen. Bei 113,35 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,58 EUR.

Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.11.2025Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyUBS AG
07.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

