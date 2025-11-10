Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Kursplus
Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 199,15 EUR.
Das Papier von Heidelberg Materials legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,1 Prozent auf 199,15 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,75 EUR zu. Bei 199,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.654 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 6,55 Prozent zulegen. Bei 113,35 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 223,58 EUR.
Heidelberg Materials veröffentlichte am 19.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,25 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
