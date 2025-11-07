DAX23.578 -0,7%Est505.575 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.703 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1580 +0,3%Öl63,64 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kurseinbußen

07.11.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 195,95 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
195,55 EUR -3,70 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 195,95 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 194,60 EUR. Bei 199,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 108.417 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 8,29 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,66 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 223,58 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,36 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
14:56Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
13:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
13:06Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:46Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
10:52Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:31Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
13:06Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
11:46Heidelberg Materials BuyDeutsche Bank AG
09:36Heidelberg Materials BuyUBS AG
09:11Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:56Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
10:52Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

