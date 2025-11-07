Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteuert sich am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 198,10 EUR nach oben.
Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 198,10 EUR. Im Tageshoch stieg die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 199,70 EUR. Bei 199,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 40.569 Heidelberg Materials-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). 7,12 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 111,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 43,82 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,66 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 216,69 EUR angegeben.
Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Datum
|Rating
|Analyst
|13:06
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
