Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 3,8 Prozent auf 203,20 EUR ab.

Um 15:52 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,8 Prozent auf 203,20 EUR. Im Tief verlor die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 203,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 212,00 EUR. Zuletzt wechselten 120.610 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 4,43 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 87,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 193,19 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,50 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Heidelberg Materials-Investment von vor einem Jahr verdient

Aktien von Heidelberg Materials, HOCHTIEF und Co. profitieren von Putin-Trump-Treffen

Heidelberg Materials-Aktie im Minus: Heidelberg Materials stärkt Kanada-Präsenz mit Zukauf