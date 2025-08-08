Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Heidelberg Materials-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 211,10 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 211,10 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,20 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 210,60 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 212,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.691 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 0,52 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.08.2024 bei 87,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 58,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,50 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

