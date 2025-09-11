DAX23.638 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,33 ±0,0%Gold3.642 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Vormittag zu

12.09.25 09:28 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials legt am Vormittag zu

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 209,00 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 209,00 EUR. Bei 209,90 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 209,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.223 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 1,53 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.09.2024 Kursverluste bis auf 91,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 56,35 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,75 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
