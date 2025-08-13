Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Donnerstagmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 207,60 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 11:49 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 207,60 EUR. Die Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf 209,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 205,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.418 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,22 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.08.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 57,48 Prozent würde die Heidelberg Materials-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,19 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 äußerte sich Heidelberg Materials zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,45 EUR je Aktie.

