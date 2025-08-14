DAX24.437 +0,2%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1685 +0,3%Öl66,47 -0,6%Gold3.338 +0,1%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nordwärts

15.08.25 12:06 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Mittag nordwärts

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 208,20 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 208,20 EUR. Bei 209,50 EUR erreichte die Heidelberg Materials-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 208,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 41.959 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (212,20 EUR) erklomm das Papier am 11.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 16.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,46 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 57,51 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 193,19 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Heidelberg Materials ein EPS in Höhe von 12,45 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

