Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag freundlich

15.08.25 09:27 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 208,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
209,10 EUR 3,20 EUR 1,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 208,60 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 209,30 EUR zu. Mit einem Wert von 208,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.857 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,46 EUR am 16.08.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 57,59 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,76 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

