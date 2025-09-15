DAX23.632 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.591 -0,5%Euro1,1815 +0,4%Öl67,75 +0,4%Gold3.698 +0,5%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag ab

16.09.25 12:06 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Mittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 202,10 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
203,10 EUR -1,40 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr ging es für die Heidelberg Materials-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 202,10 EUR. Bei 202,00 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 204,90 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 42.844 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. 5,00 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 92,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,75 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 210,56 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,44 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.09.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
