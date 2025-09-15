Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag mit Einbußen

So bewegt sich Heidelberg Materials

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 203,90 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 203,90 EUR nach. Das bisherige Tagestief markierte Heidelberg Materials-Aktie bei 203,50 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 204,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.363 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,07 Prozent wieder erreichen. Bei 92,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 54,64 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 210,56 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Heidelberg Materials im vergangenen Quartal 4,58 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umsetzen können.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

