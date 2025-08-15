DAX24.266 -0,4%ESt505.413 -0,7%Top 10 Crypto15,98 -0,1%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.671 -1,7%Euro1,1687 -0,2%Öl66,10 -0,1%Gold3.348 +0,4%
Heidelberg Materials im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Heidelberg Materials

18.08.25 12:05 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 204,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
205,30 EUR -0,60 EUR -0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 204,80 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 204,30 EUR aus. Mit einem Wert von 206,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 30.239 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,61 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,02 EUR. Dieser Wert wurde am 17.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 56,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 193,19 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,45 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

