Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag nordwärts

18.09.25 16:11 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
201,00 EUR 1,50 EUR 0,75%
Um 15:52 Uhr wies die Heidelberg Materials-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 201,40 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 203,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 199,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 116.654 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 19.09.2024 Kursverluste bis auf 94,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 52,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 209,21 EUR.

Heidelberg Materials gewährte am 19.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Heidelberg Materials hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
25.06.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
29.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
08.05.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
24.04.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

