Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tritt am Dienstagmittag auf der Stelle

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 206,40 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 206,40 EUR bewegte sich die Heidelberg Materials-Aktie um 11:47 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 208,70 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 206,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 207,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 29.460 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. 2,81 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 90,22 EUR ab. Abschläge von 56,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,76 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 193,19 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,45 EUR je Aktie.

