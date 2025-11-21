DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.184 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,23 -1,5%Gold4.080 +0,1%
Notierung im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagnachmittag südwärts

21.11.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Freitagnachmittag südwärts

21.11.25 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 208,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 208,00 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Heidelberg Materials-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 205,30 EUR aus. Mit einem Wert von 208,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158.814 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 13.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 217,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (117,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,60 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 231,02 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,27 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
