Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Freitagvormittag ausgebremst

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 209,00 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 209,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 207,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 23.762 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 4,02 Prozent zulegen. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,00 EUR. Abschläge von 44,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 231,02 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Heidelberg Materials hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,71 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,27 EUR je Aktie aus.

