Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 215,40 EUR zu.

Um 11:43 Uhr ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 215,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 216,50 EUR. Bei 216,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89.951 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Bei 217,40 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 117,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 45,68 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,60 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 231,02 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,71 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,71 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,58 Mrd. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

