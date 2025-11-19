Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 215,10 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 215,10 EUR zu. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 216,00 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 206,00 EUR. Bisher wurden heute 200.777 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. Bei 115,60 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 46,26 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,02 EUR aus.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

