DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.464 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1578 -0,1%Öl64,08 +0,1%Gold4.066 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Netflix 552484
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom! Jenoptik - Technologiekonzern profitiert massiv von KI-Boom!
Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf Siemens Healthineers-Aktie bleibt für Analysten trotz fehlender Labordiagnostik-Strategie ein Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Heidelberg Materials

18.11.25 16:08 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 206,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
206,00 EUR -4,20 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 206,90 EUR ab. Bei 205,80 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 207,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.796 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 217,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 5,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,60 EUR am 19.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,02 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Heidelberg Materials-Aktie nähert sich Rekordhoch

Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com

Nachrichten zu Heidelberg Materials

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Heidelberg Materials BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
24.10.2025Heidelberg Materials Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
31.07.2025Heidelberg Materials NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
10.08.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
27.07.2023Heidelberg Materials UnderweightBarclays Capital
11.07.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital
23.05.2023HeidelbergCement UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen