Heidelberg Materials Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Heidelberg Materials

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Heidelberg Materials-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 206,90 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,3 Prozent auf 206,90 EUR ab. Bei 205,80 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 207,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 108.796 Heidelberg Materials-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 217,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 5,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,60 EUR am 19.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,61 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,02 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Heidelberg Materials noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

