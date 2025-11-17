Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Nachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 213,70 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,2 Prozent auf 213,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 213,90 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,00 EUR. Zuletzt wechselten 106.388 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,73 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.11.2024 (115,60 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,91 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,61 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Heidelberg Materials-Aktie bei 231,02 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

