Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Dienstagvormittag verlustreich

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,1 Prozent auf 207,20 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die Heidelberg Materials-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 207,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 205,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,20 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 14.880 Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 217,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,92 Prozent wieder erreichen. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,21 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,61 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,02 EUR an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,28 EUR je Aktie aus.

