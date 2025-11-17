Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag auf grünem Terrain

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt sprang die Heidelberg Materials-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 212,00 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 212,00 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 212,60 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 212,00 EUR. Bisher wurden heute 17.918 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 2,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 115,60 EUR fiel das Papier am 19.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,47 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Heidelberg Materials-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,61 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 231,02 EUR aus.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Heidelberg Materials ein EPS von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,28 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

