Aktienkurs im Fokus

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag freundlich

17.11.25 12:04 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 212,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
212,10 EUR 3,10 EUR 1,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Heidelberg Materials-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 212,40 EUR. In der Spitze legte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 213,90 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 53.376 Heidelberg Materials-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (217,40 EUR) erklomm das Papier am 13.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 2,35 Prozent Luft nach oben. Bei 115,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 19.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Heidelberg Materials-Aktie 83,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,61 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 231,02 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,28 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
09:06Heidelberg Materials OverweightBarclays Capital
14.11.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Heidelberg Materials Equal WeightBarclays Capital
07.11.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
