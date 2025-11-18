Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 208,60 EUR.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 208,60 EUR. Bei 205,80 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,20 EUR. Zuletzt wechselten 57.896 Heidelberg Materials-Aktien den Besitzer.
Am 13.11.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 217,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 4,22 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 19.11.2024 bei 115,60 EUR. Abschläge von 44,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,02 EUR an.
Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,71 EUR. Im letzten Jahr hatte Heidelberg Materials einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie in Höhe von 12,28 EUR im Jahr 2025 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
