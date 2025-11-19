Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 207,00 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 207,00 EUR. Das Tagestief markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 205,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 206,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.946 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 4,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 44,15 Prozent wieder erreichen.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,61 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Heidelberg Materials-Aktie wird bei 231,02 EUR angegeben.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,71 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Heidelberg Materials-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,28 EUR je Aktie.

