Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Donnerstagnachmittag positiv
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 215,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 215,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 216,50 EUR. Bei 216,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 154.117 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.
Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,63 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,02 EUR.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Heidelberg Materials-Aktie nähert sich Rekordhoch
Aktienempfehlung: So bewertet Jefferies & Company Inc. die Heidelberg Materials-Aktie
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Heidelberg Materials-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|14.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.2025
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen