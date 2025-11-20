Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

Heidelberg Materials im Fokus

Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 215,20 EUR.

Das Papier von Heidelberg Materials legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 215,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 216,50 EUR. Bei 216,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 154.117 Heidelberg Materials-Aktien umgesetzt.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 217,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,02 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,00 EUR. Dieser Wert wurde am 27.11.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie 45,63 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Im Vorjahr hatte Heidelberg Materials 3,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 231,02 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,71 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,58 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Heidelberg Materials einen Gewinn von 12,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

