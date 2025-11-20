Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Vormittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 216,30 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 09:07 Uhr 1,4 Prozent. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 216,50 EUR. Bei 216,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Heidelberg Materials-Aktien beläuft sich auf 39.714 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 217,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Heidelberg Materials-Aktie somit 0,51 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.11.2024 (117,00 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Nachdem Heidelberg Materials seine Aktionäre 2024 mit 3,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Heidelberg Materials-Aktie bei 231,02 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Heidelberg Materials am 19.03.2020. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Heidelberg Materials mit einem Umsatz von insgesamt 4,58 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 12,27 EUR je Heidelberg Materials-Aktie.

