HelloFresh Aktie News: HelloFresh legt am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von HelloFresh. Zuletzt konnte die Aktie von HelloFresh zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 7,36 EUR.

Die HelloFresh-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 7,36 EUR. Den Tageshöchststand markierte die HelloFresh-Aktie bei 7,58 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 7,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.232.079 HelloFresh-Aktien den Besitzer.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 13,92 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 89,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HelloFresh-Aktie. Bei 6,43 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HelloFresh-Aktie 14,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HelloFresh-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HelloFresh 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 11,73 EUR je HelloFresh-Aktie an.

Am 14.08.2025 hat HelloFresh in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei HelloFresh ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,05 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HelloFresh in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,70 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. HelloFresh dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den HelloFresh-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,358 EUR je Aktie.

