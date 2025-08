Henkel vz Aktie News: Henkel vz gewinnt am Dienstagmittag

Blick auf Henkel vz-Kurs

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 67,80 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 67,80 EUR zu. Bei 67,80 EUR markierte die Henkel vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56.154 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Mit einem Zuwachs von 30,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 65,54 EUR fiel das Papier am 23.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 3,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,04 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,11 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Henkel vz-Aktie wird bei 82,99 EUR angegeben.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,95 Mrd. EUR gegenüber 4,95 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Henkel vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 06.08.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,39 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

