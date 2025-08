Henkel vz Aktie News: Henkel vz macht am Nachmittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 67,86 EUR.

Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 67,86 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.378 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 30,42 Prozent Plus fehlen der Henkel vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 3,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Henkel vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,04 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,99 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,95 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 07.08.2025 gerechnet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,39 EUR je Aktie in den Henkel vz-Büchern.

