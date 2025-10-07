DAX24.337 -0,2%Est505.617 -0,2%MSCI World4.347 -0,1%Top 10 Crypto17,09 -1,8%Nas22.942 +0,7%Bitcoin105.829 -0,7%Euro1,1675 -0,3%Öl65,61 +0,1%Gold3.951 -0,3%
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

07.10.25 09:26 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag gesucht

Die Aktie von Henkel vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Henkel vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 69,62 EUR zu.

Henkel KGaA St.
63,55 EUR -0,20 EUR -0,31%
Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 69,62 EUR. Bei 69,70 EUR erreichte die Henkel vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 69,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 6.951 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,12 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Henkel vz-Aktie 6,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,76 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Am 05.03.2020 äußerte sich Henkel vz zu den Kennzahlen des am 31.12.2019 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 06.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 05.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Henkel vz.

Den erwarteten Gewinn je Henkel vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,41 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

