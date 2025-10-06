DAX24.369 ±-0,0%Est505.618 -0,6%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,09 +0,5%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.036 +0,6%Euro1,1674 -0,5%Öl65,64 +2,0%Gold3.944 +1,5%
Blick auf Henkel vz-Kurs

06.10.25 09:27 Uhr

06.10.25 09:27 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verliert am Montagvormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 69,44 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
63,75 EUR -0,35 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz befand sich um 09:05 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 69,44 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Henkel vz-Aktie bis auf 69,34 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,48 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.692 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2025 bei 65,54 EUR. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 5,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 80,76 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Henkel vz im vergangenen Quartal 4,95 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Henkel vz von vor 10 Jahren bedeutet

September 2025: Die Expertenmeinungen zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz OverweightBarclays Capital
26.09.2025Henkel vz OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.09.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
26.09.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
24.09.2025Henkel vz NeutralUBS AG
17.09.2025Henkel vz Sector PerformRBC Capital Markets
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.09.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research

