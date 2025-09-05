DAX23.737 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,69 +1,6%Gold3.612 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Börsen in Fernost schließen freundlich -- Musk erhält Mega-Aktienpaket von Tesla -- Rüstungsaktien, ASML, Airbus, AMD, Munich Re, Porsche, Amazon, Continental, Kontron im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200 DroneShield-Aktie reagiert mit Kurssprung auf Aufnahme in S&P/ASX 200
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Infineon-Aktie mit Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktienkurs aktuell

Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Montagvormittag

08.09.25 09:24 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Montagvormittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,92 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,75 EUR 0,90 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,90 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.279 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

Wie Experten die Henkel vz-Aktie im August einstuften

Buy für Henkel vz-Aktie nach Warburg Research-Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
08.08.2025Henkel vz NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen