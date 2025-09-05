Henkel vz Aktie News: Henkel vz verteuert sich am Montagvormittag

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Das Papier von Henkel vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,92 EUR.

Das Papier von Henkel vz konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 74,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bei 75,14 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 74,90 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50.279 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Henkel vz-Aktie damit 15,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,54 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 12,52 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,11 EUR. Im Vorjahr hatte Henkel vz 2,04 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,34 EUR aus.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR gegenüber 1,03 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2026 werfen.

In der Henkel vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

