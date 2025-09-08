DAX23.768 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1700 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Henkel vz

Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag Verluste

10.09.25 09:25 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie von Henkel vz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 74,74 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
68,20 EUR 0,50 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Henkel vz-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 74,74 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 74,68 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,82 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.084 Henkel vz-Aktien.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie. Am 23.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,54 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,04 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,11 EUR je Henkel vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,34 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,03 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,03 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Henkel vz-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Henkel vz-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 05.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,44 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

