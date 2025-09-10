Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 73,22 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 73,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 73,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.633 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,43 EUR je Aktie.

