DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.821 ±-0,0%Nas22.340 +0,9%Bitcoin97.521 -0,9%Euro1,1772 +0,3%Öl67,25 +0,6%Gold3.682 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T RENK RENK73 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Deutsche Bank 514000 Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall übernimmt NVL -- Musk kauft Tesla-Aktien -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Infineon, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest Rheinmetall-Aktie mit Rekord: Übernahme von Schiffbauer NVL in milliardenschwerem Deal steht fest
Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs? Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net zero und dauerhaft Gebühren sparen!
Notierung im Blick

Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag in Rot

15.09.25 16:13 Uhr
Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagnachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 73,22 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Henkel KGaA St.
67,00 EUR -0,05 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die Henkel vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 73,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Henkel vz-Aktie bisher bei 73,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,86 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 57.633 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,11 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz veröffentlichte am 05.03.2020 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,03 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Henkel vz möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Bernstein Research veröffentlicht Investment-Empfehlung: Henkel vz-Aktie mit Market-Perform

DAX 40-Titel Henkel vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Henkel vz-Investment von vor einem Jahr eingefahren

DAX 40-Wert Henkel vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Henkel vz von vor 10 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Henkel

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Henkel

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Henkel AG

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
13.08.2025Henkel vz KaufenDZ BANK
11.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
08.08.2025Henkel vz BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Henkel vz BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
15.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
13.08.2025Henkel vz HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Henkel vz Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.03.2025Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.08.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.
14.05.2024Henkel vz UnderperformBernstein Research
13.05.2024Henkel vz SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Henkel KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen