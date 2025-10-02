HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Vormittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 108,60 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 108,60 EUR. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 109,40 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.268 HENSOLDT-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 111,70 EUR erreichte der Titel am 30.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,85 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,619 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 102,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. HENSOLDT dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

