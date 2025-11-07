DAX23.630 -0,4%Est505.590 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
So entwickelt sich HENSOLDT

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit Kursplus

07.11.25 09:22 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Freitagvormittag mit Kursplus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 88,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
89,15 EUR 1,70 EUR 1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 88,10 EUR zu. Bei 89,35 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 89,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 63.348 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.10.2025 auf bis zu 117,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 25,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.11.2024 (30,10 EUR). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 192,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,613 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,33 EUR.

Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,19 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 528,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte HENSOLDT am 25.02.2026 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Ausblick: HENSOLDT informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

HENSOLDT-Aktie: Experten empfehlen HENSOLDT im Oktober mehrheitlich zum Kauf

HENSOLDT-Aktie: Die Geschichte des deutschen Traditionsunternehmens HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
10:11HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
10:01HENSOLDT HoldWarburg Research
09:41HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
03.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
