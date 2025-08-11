HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

HENSOLDT im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 85,75 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 86,30 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 84,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 264.507 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 108,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 68,19 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je HENSOLDT-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 103,40 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

HENSOLDT dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

