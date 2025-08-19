DAX24.337 -0,4%ESt505.479 -0,1%Top 10 Crypto15,87 +2,4%Dow44.922 ±0,0%Nas21.315 -1,5%Bitcoin97.823 +1,0%Euro1,1638 -0,1%Öl66,57 +0,9%Gold3.327 +0,4%
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus
HENSOLDT im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

20.08.25 09:25 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,1 Prozent auf 77,40 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
79,15 EUR -1,45 EUR -1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,1 Prozent auf 77,40 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie gab in der Spitze bis auf 75,95 EUR nach. Bei 76,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 169.092 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der HENSOLDT-Aktie wird bei 103,40 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
08:06HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08:06HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

