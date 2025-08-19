HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittag ins Plus

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 80,05 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 80,05 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 80,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 535.545 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 108,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 26,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 27,28 EUR fiel das Papier am 12.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 65,92 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,628 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die HENSOLDT-Aktie bei 103,40 EUR.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,74 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

