HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere zuletzt 3,9 Prozent.

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 3,9 Prozent auf 102,50 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,90 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 32.602 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,83 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2024 bei 30,10 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 70,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,500 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,615 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 101,00 EUR an.

HENSOLDT gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 549,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Experten taxieren den HENSOLDT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,70 EUR je Aktie.

