DAX mit Verlusten -- Asiens Börsen verhalten -- Trump-Regierung senkt Autozölle für Europa -- Intel wirbt um Apple als Investor -- Plug Power, H&M, Autotitel, Rheinmetall im Fokus
Richtungssuche setzt sich fort: DAX verbucht am Donnerstag Verluste
EURO STOXX 50-Papier Air Liquide-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Air Liquide-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

25.09.25 09:26 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 102,60 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
103,70 EUR -0,20 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 102,60 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bisher bei 102,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 102,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 35.594 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der HENSOLDT-Aktie. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 73,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,626 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 102,60 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
